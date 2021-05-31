Из Уфы открылись прямые рейсы в Минск

Первый самолет из Минска был встречен рассветной водной аркой на перроне. В зоне регистрации было организовано мероприятие для пассажиров первого рейса из Уфы с перерезанием ленты и праздничным фуршетом.

Перелеты осуществляет авиакомпания «Белавиа», они будут проводиться один раз в неделю по понедельникам в 6.20 по местному времени.

Если маршрут будет востребован, количество рейсов будет увеличено. Стоимость билетов составляет 8800 рублей, для перевозки «Белавиа» задействует Embraer 175, рассчитанный на 76 пассажиров.