Из Уфы открылись прямые рейсы в Минск

31 мая 2021 года в Уфе приземлился первый самолет из столицы Белоруссии.
-
airportufa.ru
Первый самолет из Минска был встречен рассветной водной аркой на перроне. В зоне регистрации было организовано мероприятие для пассажиров первого рейса из Уфы с перерезанием ленты и праздничным фуршетом.
Перелеты осуществляет авиакомпания «Белавиа», они будут проводиться один раз в неделю по понедельникам в 6.20 по местному времени.
Если маршрут будет востребован, количество рейсов будет увеличено. Стоимость билетов составляет 8800 рублей, для перевозки «Белавиа» задействует Embraer 175, рассчитанный на 76 пассажиров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.