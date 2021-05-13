Путеводитель по веломаршрутам Башкортостана можно получить бесплатно

Авторы путеводителя по веломаршрутам – основатель и руководитель VeloRussia Антон Сазонов и создатель медиапроекта «За порогом» Андрей Кузьмин.

По словам организаторов, интерес к веломаршрутам Башкортостана наблюдается по всей стране – от Калининграда до Сахалина и Владивостока.

Тираж бесплатно распространяется среди целевой аудитории проекта в веломагазинах города, на фестивалях, выставках, тематических форумах, а также через студенческие объединения крупнейших вузов.

Вы можете также получить его, подав заявку на официальном сайте проекта.