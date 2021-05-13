Путеводитель по веломаршрутам Башкортостана можно получить бесплатно

В первый велопутеводитель региона вошли 13 маршрутов по всей республике. Он разработан в рамках комплексного проекта по развитию велотуризма в Башкортостане.
Авторы путеводителя по веломаршрутам – основатель и руководитель VeloRussia Антон Сазонов и создатель медиапроекта «За порогом» Андрей Кузьмин.
По словам организаторов, интерес к веломаршрутам Башкортостана наблюдается по всей стране – от Калининграда до Сахалина и Владивостока.
Тираж бесплатно распространяется среди целевой аудитории проекта в веломагазинах города, на фестивалях, выставках, тематических форумах, а также через студенческие объединения крупнейших вузов.
Вы можете также получить его, подав заявку на официальном сайте проекта.
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