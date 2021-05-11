Какие детские лагеря в Башкортостане участвуют в программе кешбэка?

Для участия в программе путевку нужно будет приобрести через сайт «Мир путешествий» с помощью карты «Мир». Половина стоимости вернется на счет в течение пяти дней.

Сейчас лагеря прорабатывают вопросы с банками. Как ожидается, все 107 лагерей детского отдыха, зарегистрированных в Башкортостане, примут участие в программе.

При этом родителям полагается не только 50% от стоимости, возвращаемых по федеральной программе кешбэка, но и 30% по республиканской. То есть из стоимости 18 950 рублей за 21 день отдыха при участии в программе вам вернут 15 160 рублей. Если не участвуете в федеральной программе, то по республиканской вам все равно вернут 70% от стоимости, но не больше 13 265 рублей.