Стало известно, когда в Башкортостане начнет действовать кешбэк на путевки в детские лагеря

В ходе послания 21 апреля Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году.

После этого родители по всей стране прекратили бронь путевок в лагеря и стали требовать от турагентств возврата средств, чтобы перебронировать путевки после старта программы.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, программа кешбэка стартует 15 мая (а не 20 мая, как планировали ранее). На путевки, приобретенные до этой даты, она не распространяется, то есть воспользоваться ей смогут в основном семьи, запланировавшие детский отдых на поздние смены в этом году. Как ожидается, деньги вернут родителям на карты автоматически.

Ранее в Ростуризме заявили, что программа не будет распространяться на палаточные лагеря, которых в России больше трети, – только на стационарные.

Также до конца 2021 года официально продлена программа туристического кэшбека при путешествиях по России.