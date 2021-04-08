Inaya включили в подборку этнопарков Forbes

Inaya – это этнотуристический парк на Нугуше, единственный эко-отель в Башкортостане и на всем Южном Урале, где можно пожить в настоящих башкирских юртах.
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«Аутентичный этнопарк INAYA, посвященный жизни кочевников, находится на Южном Урале, на берегу Нугушского водохранилища. Ехать сюда из Уфы почти пять часов, но оно того стоит.
Это единственное место в Башкирии, где можно погрузиться в этнические традиции тюркских народов: пожить в юртах, принять участие в чайной церемонии, научиться строить юрты и играть на этнических музыкальных инструментах.
Юрта – жилье летнее, поэтому проживание здесь возможно только в теплое время года. Но владельцы хотят сделать курорт круглогодичным, а заодно совместить образ жизни восточных кочевников с современными западными технологиями. Для этого над традиционной юртой уже начали монтировать "биотоп" – прозрачную геосферу, сглаживающую перепады температуры и сохраняющую тепло», – говорится в статье.
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