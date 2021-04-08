Inaya включили в подборку этнопарков Forbes

«Аутентичный этнопарк INAYA, посвященный жизни кочевников, находится на Южном Урале, на берегу Нугушского водохранилища. Ехать сюда из Уфы почти пять часов, но оно того стоит.

Это единственное место в Башкирии, где можно погрузиться в этнические традиции тюркских народов: пожить в юртах, принять участие в чайной церемонии, научиться строить юрты и играть на этнических музыкальных инструментах.

Юрта – жилье летнее, поэтому проживание здесь возможно только в теплое время года. Но владельцы хотят сделать курорт круглогодичным, а заодно совместить образ жизни восточных кочевников с современными западными технологиями. Для этого над традиционной юртой уже начали монтировать "биотоп" – прозрачную геосферу, сглаживающую перепады температуры и сохраняющую тепло», – говорится в статье.