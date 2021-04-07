Минздрав Башкортостана: при вылете за границу ПЦР-тест придется сдавать дважды

По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Кустова, при вылете за границу придется сдать ПЦР-тест дважды.

Первый раз – не более чем за 72 часа до вылета, чтобы предъявить справку принимающей стране. Такая справка делается на английском языке. Сейчас это обязательное требование во всех туристических странах.

Второй тест делается в Башкортостане в течение трех дней после прибытия – это требование Роспотребнадзора, контролирующего эпидемическую ситуацию в стране. Если вы проигнорируете его, позже придет уведомление о штрафе.