В Башкортостане возобновится программа туристический кешбэка

Условия те же: при оплате проживания в отеле или санатории, а также тура или круиза покупателю вернут 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Оплачивать обязательно картой «Мир», на нее же придет кешбэк в течение пяти дней. Срок действия программы ограничен – с 18 марта до 15 июня.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году в два этапа, за это время туристам вернули 1,2 миллиарда рублей. Помимо поддержки операторов, она помогает также снижать стоимость на многие виды услуг.