Стало известно, где в Башкортостане откроют первые глэмпинги

Правительство республики утвердило концепцию развития глэмпингов на 2021-2024 годы.

«50 глэмпингов появятся к 2024 году в рамках реализации концепции. Сегодня уже есть потенциальные инвесторы, готовые организовать 10 объектов для комфортного отдыха в этом году. Они расположатся на территории Архангельского, Ишимбайского, Стерлитамакского, Давлекановского и Салаватского районов.

Формат будет интересен как предпринимателям в части незначительных вложений, так и посетителям в части стоимости пребывания. Цена на услуги устанавливается на усмотрение собственника. Как правило, глэмпинг предусматривает отдых гостиничного уровня по доступным ценам, поэтому стоимость соответственно будет ниже, чем в гостинице», – сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев.