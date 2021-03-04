Стало известно, где в Башкортостане откроют первые глэмпинги

Глэмпинг – это отдых на природе в палатках, но со всеми удобствами и полным обслуживанием: в просторном утепленном помещении есть полноценные туалет и душ, удобная кровать и мебель, зачастую еду для отдыхающих готовят повара.
Правительство республики утвердило концепцию развития глэмпингов на 2021-2024 годы.
«50 глэмпингов появятся к 2024 году в рамках реализации концепции. Сегодня уже есть потенциальные инвесторы, готовые организовать 10 объектов для комфортного отдыха в этом году. Они расположатся на территории Архангельского, Ишимбайского, Стерлитамакского, Давлекановского и Салаватского районов.
Формат будет интересен как предпринимателям в части незначительных вложений, так и посетителям в части стоимости пребывания. Цена на услуги устанавливается на усмотрение собственника. Как правило, глэмпинг предусматривает отдых гостиничного уровня по доступным ценам, поэтому стоимость соответственно будет ниже, чем в гостинице», – сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев.
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