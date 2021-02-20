Станут ли переименовывать заповедник «Шульган-Таш»?

«Шульган-Таш» – природный заповедник в Бурзянском районе, имеющий федеральный статус. Стоит отметить, что имя ученого хотели присвоить именно заповеднику, а не пещере.

В Минэкологии сообщили о том, что местное население выступило резко против переименования заповедника, поэтому сейчас предлагают установить Александру Рюмину бюст перед историко-культурным музейным комплексом и организовать в музее экспозицию, а также выпустить монографию, посвященные его открытиям.

Кроме того, бюст установят и Мухтару Сагитову – ученому, изучавшему и популяризировавшему эпос «Урал-батыр», который тесно связан с пещерой «Шульган-Таш».