Станут ли переименовывать заповедник «Шульган-Таш»?

В 2021 году с подачи директора заповедника началось обсуждение присвоения ему имени зоолога Александра Рюмина, в 1959 году обнаружившего в Каповой пещере наскальные рисунки.
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shulgan-tash.ru
«Шульган-Таш» – природный заповедник в Бурзянском районе, имеющий федеральный статус. Стоит отметить, что имя ученого хотели присвоить именно заповеднику, а не пещере.
В Минэкологии сообщили о том, что местное население выступило резко против переименования заповедника, поэтому сейчас предлагают установить Александру Рюмину бюст перед историко-культурным музейным комплексом и организовать в музее экспозицию, а также выпустить монографию, посвященные его открытиям.
Кроме того, бюст установят и Мухтару Сагитову – ученому, изучавшему и популяризировавшему эпос «Урал-батыр», который тесно связан с пещерой «Шульган-Таш».
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