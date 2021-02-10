В Башкортостане будут развивать глэмпинг

По словам премьер-министр правительства Андрея Назарова, в планах к 2024 году создать в республике по крайней мере 50 глэмпингов и активно продвигать этот вид отдыха для туристов, привлекать жителей других регионов и иностранцев.

Глэмпинг – это отдых на природе в палатках, но со всеми удобствами и полным обслуживанием: в просторном утепленном помещении есть полноценные туалет и душ, удобная кровать и мебель, зачастую еду для отдыхающих готовят повара.

Сами палатки тоже могут выглядеть очень необычно: от классического индейского типи до футуристичных ангаров с неоновой подсветкой, главная идея – это организация комфорта гостиничного уровня вдали от городского шума.