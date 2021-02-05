Из Уфы откроют прямые рейсы в Вену

Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Сегодня вместе с руководителем "Ютэйр" Андреем Мартиросовым договорились возобновить регулярный авиарейс "Уфа – Вена" сразу, как только Австрия откроет свои воздушные ворота.

Это был очень популярный рейс, особенно среди молодежи – 3,5 часа, и ты уже гуляешь по улицам Европы. Это первая ласточка. В перспективе – планируем открытие новых прямых рейсов еще в целый ряд зарубежных аэропортов. Также прорабатываем расширение полетной программы по России. Обсуждаем четыре города, пока рано их называть, но, уверен, это будут востребованные направления.

На сегодня мы уже досрочно выполнили поручение президента России по развитию авиасообщения, и 56% рейсов из Уфы выполняем минуя Москву. Таким образом делаем максимально удобными и комфортными перелеты для наших жителей и одновременно расширяем воздушные ворота нашей республики», – написал Радий Хабиров.