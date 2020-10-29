Лоукостер «Победа» открыл прямые рейсы Уфа – Стамбул

Рейсы в Стамбул стартуют 20 ноября: три раза в неделю, в среду, пятницу и воскресенье, можно будет вылететь в культурный центр Турции, время в пути без пересадок – четыре часа 20 минут, есть и варианты с пересадками.

Вылететь обратно можно будет по тем же дням. Стоимость перелета одного человека в один конец по базовому тарифу – около пяти тысяч рублей.

Напоминаем, что в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тест на Covid-19 методом ПЦР и опубликовать результат в специальной форме на портале «Госуслуги».