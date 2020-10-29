Недавно стало известно, что уфимский аэропорт впервые со дня закрытия границ открыл перелеты в другие страны. В скором времени вылететь на отдых прямым рейсом можно будет и на лоукостере.
Лоукостер «Победа» открыл прямые рейсы Уфа – Стамбул
Рейсы в Стамбул стартуют 20 ноября: три раза в неделю, в среду, пятницу и воскресенье, можно будет вылететь в культурный центр Турции, время в пути без пересадок – четыре часа 20 минут, есть и варианты с пересадками.
Вылететь обратно можно будет по тем же дням. Стоимость перелета одного человека в один конец по базовому тарифу – около пяти тысяч рублей.
Напоминаем, что в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тест на Covid-19 методом ПЦР и опубликовать результат в специальной форме на портале «Госуслуги».
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