Башкортостан в выпуске шоу «Поедем, поедим!»

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В этом выпуске ведущий Федерико Арнальди посетил геопарк «Торатау», познакомился с национальной кухней и спецификой добычи дикого меда, спустился в пещеру и пообщался с «современными викингами».

Кстати, это не первый раз, когда «Поедем, поедим!» снимают в Башкортостане: в 2014 году ведущий Джон Уоррен учился здесь добывать мед, готовить кумыс и кулламу.