«Поедем, поедим!» – это кулинарное тревел-шоу, уже много лет идущее на «НТВ» по субботам. Ведущие путешествуют по разным уголкам России и мира и знакомятся с местной кухней.
Башкортостан в выпуске шоу «Поедем, поедим!»
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instagram.com/geoparktoratau
Посмотреть выпуск можно на канале «НТВ» на YouTube (правообладатель запретил воспроизведение на сторонних сайтах).
В этом выпуске ведущий Федерико Арнальди посетил геопарк «Торатау», познакомился с национальной кухней и спецификой добычи дикого меда, спустился в пещеру и пообщался с «современными викингами».
Кстати, это не первый раз, когда «Поедем, поедим!» снимают в Башкортостане: в 2014 году ведущий Джон Уоррен учился здесь добывать мед, готовить кумыс и кулламу.
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