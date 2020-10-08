«Арт-Квадрат», «Ляля-Тюльпан», «Семь девушек», природные достопримечательности и особенности национального чаепития – в выпуске travel-шоу «Отпуск без путевки» о Башкортостане на «Муз-ТВ».
Башкортостан в выпуске шоу «Отпуск без путевки» (видео)
В этом выпуске ведущий Андрей Разыграев прогулялся по Уфе, посетил родник «Красный ключ» и санаторий «Красноусольск», Павловское и Нугушское водохранилища, геопарк «Торатау», заповедник «Шульган-Таш» и многие другие интересные места республики.
Кроме того, он оценил башкирскую кухню на примере нескольких ресторанов и узнал, что распивает молодежь на новой набережной по вечерам.
Шоу «Отпуск без путевки» предназначено для тех, кто собирается в отпуск, но не хочет тратить долгие часы на изучение самых интересных маршрутов. Съемки выпуска в Башкортостане проходили в июле.
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