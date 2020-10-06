Аэропорт Уфы откроет прямые рейсы в Лондон и Каир

Документ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Право на перевозку получила авиакомпания «АзурЭйр».

Полеты в Лондон и Каир будут доступны два раза в неделю, расписание пока неизвестно. Также до четырех в неделю увеличится количество прямых рейсов в турецкий Даламан.

Подробности станут известны после полного открытия границ. На данный момент из Уфы можно вылететь только в Турцию и только с пересадками, все прямые рейсы приостановлены.