Первая за долгое время хорошая новость для любителей путешествовать: Росавиация разрешила прямые рейсы из Уфы по новым направлениям.
Аэропорт Уфы откроет прямые рейсы в Лондон и Каир
Документ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Право на перевозку получила авиакомпания «АзурЭйр».
Полеты в Лондон и Каир будут доступны два раза в неделю, расписание пока неизвестно. Также до четырех в неделю увеличится количество прямых рейсов в турецкий Даламан.
Подробности станут известны после полного открытия границ. На данный момент из Уфы можно вылететь только в Турцию и только с пересадками, все прямые рейсы приостановлены.
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