18+

Уфа вошла в десятку самых популярных туристических городов осенью

Опубликован рейтинг самых востребованных у туристов городов осенью 2020 года. В нем учитывались только направления для внепляжного отдыха.

Рейтинг составил сервис Tutu.ru, занимающийся продажей билетов и туров, основываясь на собственных наблюдениях.

Уфа в нем заняла 9-е место:

1. Краснодар

2. Калининград

3. Минеральные воды

4. Санкт-Петербург

5. Ростов-на-дону

6. Казань

7. Екатеринбург

8. Новосибирск

9. Уфа

10. Самара

Павел Авдеев,
Комментарии

Наши проекты