Опубликован рейтинг самых востребованных у туристов городов осенью 2020 года. В нем учитывались только направления для внепляжного отдыха.
Уфа вошла в десятку самых популярных туристических городов осенью
Рейтинг составил сервис Tutu.ru, занимающийся продажей билетов и туров, основываясь на собственных наблюдениях.
Уфа в нем заняла 9-е место:
1. Краснодар
2. Калининград
3. Минеральные воды
4. Санкт-Петербург
5. Ростов-на-дону
6. Казань
7. Екатеринбург
8. Новосибирск
9. Уфа
10. Самара
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