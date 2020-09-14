Уфимские энтузиасты поднялись на вершину горы Ялангас на моноколесах

Электрические моноколеса сложнее в освоении, чем, например, электросамокаты или гироскутеры, но у них намного выше проходимость, поэтому многие любители электротранспорта отдают предпочтение именно им.

Увидев публикацию «Маршрут Уральский Барс» на сайте проекта «Велотропа Европа-Азия», представитель ЭлектроКлуба Эльдар Хайруллин собрал группу энтузиастов, и вместе они взяли штурмом вершину горы Ялангас (высота: 1 297 метров), причем на моноколесах удалось проделать большую часть пути.

«Общее впечатление от поездки очень положительное. 90-95% пути преодолевалось, не сходя с колес. Серьезных падений ни у кого не было, зато сами колесики регулярно "летали" по камням))) Мне даже больше понравилось, чем просто наши "дальняки". К слову сказать, мы проходим в день от 70 до 130 км, за три дня – примерно 320 км. Маршрут на Ялангас вполне доступен для моноколес, но с оговоркой, что для этого все-таки необходима сухая погода», – рассказал о подъеме Эльдар Хайруллин.