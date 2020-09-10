В Башкортостане снимают цикл фильмов о памятниках археологии

Проект создается силами «Археологического общества Республики Башкортостан», в 2020 году его поддержал Фонд президентских грантов.

В рамках медиапроекта выйдет цикл научно-просветительских короткометражных фильмов, посвященных различным культурно-историческим эпохам (камня, бронзы, железа, раннего средневековья и Нового времени).

На сегодняшний день завершен «полевой» этап, в ходе которого отснято более 40 археологических объектов по всей республике, подготовлены интервью со специалистами. Выпуск первой серии запланирован на конец ноября. Все фильмы будут опубликованы в свободном доступе.