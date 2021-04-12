В Уфе пройдет всероссийский технологический форум BreakPoint

Форум пройдет 17-19 апреля 2021 года, участие бесплатное, зарегистрироваться можно тут.

BreakPoint проводится международной молодежной некоммерческой организацией Aiesec с 2015 года, в прошлом из-за ограничений он прошел онлайн, а в этом году будет деление на онлайн- и офлайн-секции. Офлайн-секция пройдет 17-18 апреля.

«В этом году форум проходит под лозунгом "Deploy new reality". Мы стремимся предоставить площадку, где молодые люди смогут найти недостающие ресурсы и возможности для того, чтобы реализовывать свой потенциал и создать собственную новую реальность в условиях быстро меняющегося мира», – заявляют организаторы BreakPoint.

На мероприятии ожидаются студенты, магистранты, аспиранты и выпускники технических специальностей. Они смогут принять участие в ярмарке вакансий и мастер-классах, а также послушать бизнесменов и специалистов по IT-направлениям.