В Башкортостане продлят налоговые каникулы для ИП

Налоговые каникулы распространяются только на патентную и упрощенную системы налогообложения.

Первоначально эту категорию предпринимателей освободили от налогов до первого января 2021 года, теперь, по словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, власти планируют сохранить льготы до 2024 года, соответствующий документ уже принят.

Эта мера обойдется бюджету примерно в 90 миллионов рублей ежегодно, однако многим предпринимателям она позволит сохранить свое дело.