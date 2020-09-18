В Башкортостане может увеличиться подоходный налог

Законопроект о повышении ставки подоходного налога с 13 до 15 процентов внесен в Государственную Думу.

Он коснется только тех, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Ранее поднять налоговую ставку для жителей с высокими зарплатами (в среднем более 416,5 тысяч рублей в месяц) распорядился Владимир Путин.

Если законопроект утвердят, подоходный налог для этой категории людей повысится уже с первого января 2021 года. Как ожидается, средства, полученные от повышения НДФЛ, направятся «на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями».