Дом, милый дом: где в Уфе купить все для ремонта со скидкой

Для одних ремонт – это удовольствие, для других – неизбежность. Но сэкономить при покупке стройматериалов и выборе мебели не откажутся ни те, ни другие! Если вы тоже начинаете год с перепланировки и смены интерьера, ловите подборку самых выгодных акций в торговых центрах и шоурумах.
«Радуга»
Каждый уфимец знает: театр начинается с вешалки, а ремонт – с «Радуги». В трех торговых центрах есть вообще все необходимое, от напольных покрытий и мебели до посуды и крючков для полотенец. В пятиста салонах представлены товары российских и зарубежных брендов, на любой вкус и кошелек. В «Радуге» можно полностью обставить загородный дом или отремонтировать небольшую студию под сдачу. А еще компания известна своими масштабными розыгрышами. Прямо сейчас, к примеру, у вас есть возможность выиграть сертификат на сто тысяч рублей. Для этого достаточно сделать покупку в «Радуге» на сумму от трех тысяч, заполнить анкету в пункте регистрации и получить купон участника. Подведение итогов пройдет 2 апреля 2023 года. Узнать подробности можно на сайте.
ТЦ «Радуга», Индустриальное шоссе, 44/1
ТВК «Радуга-Экспо», Индустриальное шоссе, 44/3
ТЦ «Радуга», ул. Менделеева, 137
+7 (347) 269-99-99
Melatika
Ищете что-то нестандартное? Вам сюда. Кастомизированная дизайнерская мебель позволит создать тот самый вау-эффект, который ждешь от ремонта. В салоне создают уникальные модели по эскизам заказчиков. Фишка бренда – изысканность швов и тщательный подбор материалов. В палитре более тысячи оттенков: от лаконичной классики до нестандартных цветовых решений. Выбору комплектующих тут уделяют не меньшее внимание: используют каркасы из экологичной березовой фанеры класса E1 и соснового бруса, ножки из стильного бука, надежную фурнитуру. Также Уфе есть шоурум с уже готовой линейкой мебели: в связи со сменой экспозиции цены в магазине снижены до –45%.
ул. Менделеева, 130, 1 этаж
+7 (963) 144-11-11
+7 (999) 757-68-11
Krowatson
То, насколько хорошо мы себя чувствуем, во многом зависит от качества нашего сна. Так что правильная кровать с ортопедическим матрасом – не роскошь, а важнейшая инвестиция. В ассортименте Krowatson вы найдете более пятидесяти моделей эксклюзивной мягкой мебели: диваны, кровати, кресла, матрасы, стулья, тумбы, банкетки. Весь цикл от создания чертежа до сборки проходит строгий контроль и тщательные проверки. Комплектацию и варианты обивок можно выбрать самостоятельно – либо заказать модель по собственному эскизу. Отдаете специалисту фотографию или рисунок кровати своей мечты – и получаете ее точь-в-точь такой, как было задумано. В Krowatson продается мебель прямиком с производства, без посредников, а значит, и без наценок. В дополнение к этой (крайне гуманной!) ценовой политике вы можете сэкономить: по промокоду SOBAKA до 14 февраля здесь действует скидка 13%. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.
ул. Энтузиастов, 1В, офис 202
+7 (937) 351-37-35
Areta design
Даже самые неискушенные в ремонте люди понимают: хорошая кухня не может стоить дешево. Однако способы сэкономить есть: к примеру, выбрать гарнитур в Areta. Компания является эксклюзивным представителем немецких кухонь Leicht и Nobilia в Уфе. Прямо сейчас в шоуруме происходит смена экспозиции, а вместе с ней и распродажа выставочных образцов. Самые быстрые смогут приобрести качественную европейскую кухню от Leicht, Nobilia и «Атлас Люкс» с хорошей скидкой. Кроме того, в салоне представлен керамогранит, дизайнерская сантехника, аксессуары для ванных комнат от Zucchetti, Cielo и других ведущих производителей. Специалисты Areta могут организовать для вас прямую поставку товара из Европы.
ул. Большая Гражданская, 2А
+7 (347) 277-75-50
Moon
Крепкий здоровый сон – плюс сто к самочувствию, а основа такого сна – качественная кровать. Правда, обойдется она недешево, но мы знаем, как сэкономить. В Moon проходит большая зимняя распродажа: на выделенный ассортимент кроватей, диванов и кресел действуют –75%. А еще здесь продолжается акция «Вместе выгоднее»: при покупке кровати вы получаете скидку 15%, а при покупке кровати с матрасом – 20%. Отдельно советуем обратить внимание на модель Moon 1156: кровать с подъёмным механизмом, выбором опор и лаконичным мягким изголовьем. Вместе с матрасом ее можно приобрести со скидкой 50%.
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