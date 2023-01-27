Дом, милый дом: где в Уфе купить все для ремонта со скидкой

Krowatson

То, насколько хорошо мы себя чувствуем, во многом зависит от качества нашего сна. Так что правильная кровать с ортопедическим матрасом – не роскошь, а важнейшая инвестиция. В ассортименте Krowatson вы найдете более пятидесяти моделей эксклюзивной мягкой мебели: диваны, кровати, кресла, матрасы, стулья, тумбы, банкетки. Весь цикл от создания чертежа до сборки проходит строгий контроль и тщательные проверки. Комплектацию и варианты обивок можно выбрать самостоятельно – либо заказать модель по собственному эскизу. Отдаете специалисту фотографию или рисунок кровати своей мечты – и получаете ее точь-в-точь такой, как было задумано. В Krowatson продается мебель прямиком с производства, без посредников, а значит, и без наценок. В дополнение к этой (крайне гуманной!) ценовой политике вы можете сэкономить: по промокоду SOBAKA до 14 февраля здесь действует скидка 13%. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.

ул. Энтузиастов, 1В, офис 202

+7 (937) 351-37-35

krowatson.ru