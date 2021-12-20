Мастер-класс по созданию мозаики в «АльфаRoom»

В салоне интерьерных решений «АльфаRoom» прошел прикладной мастер-класс для дизайнеров «Калейдоскоп желаний». Руководитель компании Ольга Садыкова презентовала один из незаслуженно забытых, но очень красивых материалов – мозаичные панно, и рассказала, как применять их в интерьере.