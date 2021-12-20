Мастер-класс по созданию мозаики в «АльфаRoom»

В салоне интерьерных решений «АльфаRoom» прошел прикладной мастер-класс для дизайнеров «Калейдоскоп желаний». Руководитель компании Ольга Садыкова презентовала один из незаслуженно забытых, но очень красивых материалов – мозаичные панно, и рассказала, как применять их в интерьере.
Гости узнали правила и принципы работы с мозаикой, а после сразу применили их на практике. Каждый участник своими руками собрал небольшую цветовую импровизацию.
Приглашенные дизайнеры узнали, как использовать в своих проектах изделия из мозаики: оказалось, что возможности этого материала практически безграничны.
|Салон интерьерных решений «АльфаRoom»:
г. Уфа, ул. Российская, 102,
тел.: +7 (347) 277-33-93, 8-917-755-04-57,
What's app +7-987-053-15-65,
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