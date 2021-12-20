18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Мастер-класс по созданию мозаики в «АльфаRoom»

Поделиться:

В салоне интерьерных решений «АльфаRoom» прошел прикладной мастер-класс для дизайнеров «Калейдоскоп желаний». Руководитель компании Ольга Садыкова презентовала один из незаслуженно забытых, но очень красивых материалов – мозаичные панно, и рассказала, как применять их в интерьере.

Гости узнали правила и принципы работы с мозаикой, а после сразу применили их на практике. Каждый участник своими руками собрал небольшую цветовую импровизацию.

Ольга Ильина и Ольга Садыкова

Лилия Асфандиярова

Русалина Куликова

Алия Гулякова

Приглашенные дизайнеры узнали, как использовать в своих проектах изделия из мозаики: оказалось, что возможности этого материала практически безграничны.

Салон интерьерных решений «АльфаRoom»:
г. Уфа, ул. Российская, 102,
тел.: +7 (347) 277-33-93, 8-917-755-04-57,
What's app +7-987-053-15-65,
instagram.com/alfaroomufa

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: