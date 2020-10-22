Производитель краски Benjamin Moore принял решение не отменять в этом году мероприятие в связи с пандемией, а провести его в новом формате.
Компания Benjamin Moore проведет презентацию «Цвет года 2021» онлайн
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benjaminmoore.ru
Презентация пройдет 28 октября 2020 года, начало в 12.00 по московскому времени. Принять участие можно, предварительно зарегистрировавшись тут.
В ходе трансляции Benjamin Moore представит свою версию главного цвета 2021 года и палитру «Цветовые тенденции 2021». Также будут озвучены результаты исследований экспертов по цвету в условиях пандемии, зрители узнают, как и почему был выбран именно этот оттенок.
К участию приглашаются поклонники бренда, профессионалы в сфере архитектуры, дизайна и декорирования со всех уголков России.
Гостями студии Benjamin Moore будут профессионалы в области архитектуры и дизайна России Михаил и Николай Жилины.
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