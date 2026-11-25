В этот период в республике показатель младенческой смертности снизился до 3,0 промилле — это исторический минимум. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Для сравнения, в 2025 году в Башкортостане этот показатель составлял 3,2 промилле, что сопоставимо с уровнем ведущих стран мира, и тогда это также было историческим минимумом для региона.

«Такой результат – плод слаженной работы всей системы охраны материнства и детства. Мы не просто внедряем технологии и фиксируем цифры – мы меняем сам подход к заботе о здоровье. Каждый благодарный взгляд пациента — это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении», – прокомментировал это достижение Айрат Рахматуллин.