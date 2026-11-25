«В республике зарегистрировано около 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них почти половина – среди детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на восемь процентов.

В этих условиях необходимо активизировать профилактическую работу, уделить особое внимание вакцинации групп риска и организовать прививочную кампанию в крупных трудовых коллективах», – отметил Александр Шельдяев.

По данным эпидемиологического мониторинга, показатель заболеваемости ОРВИ в регионе составляет 41,6 случая на 10 тысяч жителей. Всего планируют привить против гриппа 2,438 млн человек. На момент заседания прививки получили 1,347 млн жителей республики.

В первую очередь вакцинация необходима людям с повышенным риском тяжелого течения заболевания и развития осложнений. К ним относятся дети, беременные, люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.