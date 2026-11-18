«В республике этот показатель составляет два процента, что ниже среднего уровня по России и ПФО. Но это не повод успокаиваться. Дети все больше времени проводят с гаджетами, меньше двигаются, а правильное питание не всегда становится полезной привычкой», – заявил Александр Шельдяев.

Поскольку решить эту проблему только силами медиков невозможно, в правительстве утвердили межведомственную программу профилактики ожирения у детей на 2026-2030 годы. К ее реализации подключены Минздрав, Минпросвещения, Минспорт, муниципалитеты и Роспотребнадзор.

Особое внимание уделят здоровому питанию в школах, повышению физической активности и развитию доступной спортивной инфраструктуры.

«Здоровье детей – это наша общая ответственность. И начинать нужно с себя, показывая личный пример», – добавил глава кабмина.