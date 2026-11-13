В Башкортостане рак будут лечить вакциной

БГМУ стал первым региональным университетом, получившим лицензию на диагностическую систему, которая позволяет на основе генетических особенностей опухоли подготовить индивидуальную мРНК-вакцину для пациента.

Первого пациента в Башкортостане планируют начать лечить до конца года – об этом в соцсетях сообщил спикер регионального парламента Андрей Назаров.

Ректор БГМУ Валентин Павлов подключен к разработке мРНК-вакцины для лечения меланомы, он работает над проектом с академиком Александром Гинцбургом, научным руководителем Центра имени Гамалеи, и его командой.