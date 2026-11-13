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Здравоохранение

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В Башкортостане рак будут лечить вакциной

Сегодня специалисты Центра имени Гамалеи продолжают наблюдать за пациентом, проходившим лечение от меланомы мРНК-вакциной «Неоонковак». Уже около четырех месяцев у него не обнаруживают новообразований, он останется под наблюдением в течение трех лет.

БГМУ стал первым региональным университетом, получившим лицензию на диагностическую систему, которая позволяет на основе генетических особенностей опухоли подготовить индивидуальную мРНК-вакцину для пациента.

Первого пациента в Башкортостане планируют начать лечить до конца года – об этом в соцсетях сообщил спикер регионального парламента Андрей Назаров.

Ректор БГМУ Валентин Павлов подключен к разработке мРНК-вакцины для лечения меланомы, он работает над проектом с академиком Александром Гинцбургом, научным руководителем Центра имени Гамалеи, и его командой.

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