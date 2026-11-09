За неделю почти 13 тыс. жителей Башкортостана заболели ковидом, гриппом или ОРВИ

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики по состоянию на девятое ноября 2026 года.
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и Covid-19.
Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, вместе с тем грипп среди жителей все же регистрируется.
Ранее в ведомстве отмечали, что в Башкортостан грипп приходит на две-три недели позже, чем в центральные регионы России. Сезон гриппа в регионе обычно начинается в декабре и длится до февраля-марта. Пик заболеваемости приходится на вторую половину декабря и январь, поэтому сейчас – самое время вакцинироваться.
Всего с начала прививочной кампании от гриппа вакцинировались уже 1,096 млн человек.
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