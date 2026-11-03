Как будут работать поликлиники Башкортостана в выходной день 4 ноября?

В пятницу, четвертого ноября, медучреждения будут работать с 8:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.

С 8:00 до 17:00 в фильтр-боксах будет осуществляться прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и ковида.

Также можно будет пройти диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию против гриппа для взрослого населения.

Вся остальная работа, в том числе УЗИ-скрининг беременных, неонатальный скрининг и так далее, будет осуществляться как обычно.