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Здравоохранение

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Как будут работать поликлиники Башкортостана в выходной день 4 ноября?

Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медучреждений для тех, кто планирует посетить врачей в завтрашний внеплановый выходной день.

В пятницу, четвертого ноября, медучреждения будут работать с 8:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.

С 8:00 до 17:00 в фильтр-боксах будет осуществляться прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и ковида.

Также можно будет пройти диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию против гриппа для взрослого населения.

Вся остальная работа, в том числе УЗИ-скрининг беременных, неонатальный скрининг и так далее, будет осуществляться как обычно.

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