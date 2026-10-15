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Здравоохранение

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За последние 10 лет в Башкортостане уровень диагностики рака на ранних стадиях увеличился на 17%

Вчера мост через Белую и мечеть «Ар-Рахим» в Уфе подсветили розовым: так город присоединился к акции «Розовая лента». Ее цель – борьба с раком молочной железы, самым распространенным онкологическим заболеванием, в том числе и в республике.

За последние годы ситуация с диагностикой рака в республике существенно улучшилась – об этом сегодня сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Могу сказать, что мы в Башкортостане добились определенных успехов. За последние 10 лет уровень диагностики рака на ранних стадиях увеличился на 17%. Благодаря этому, а еще хорошим методам лечения, растет продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом.

Наш Республиканский клинический онкодиспансер играет здесь ключевую роль. В нем работают профессионалы, которые проводят уникальные высокотехнологичные операции. Мы продолжаем укреплять техническую базу медучреждения», – рассказал глава региона.

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