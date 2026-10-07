В Башкортостане снова пройдет «Ночная диспансеризация»

Акция «Ночная диспансеризация» впервые прошла в Башкортостане в этом году: врачи и медсестры по всей республике принимали пациентов в нерабочие часы.
Этой осенью акция повторится: 14 и 28 октября, а также 11 и 25 ноября диспансеризацию можно будет пройти с 20:00 до 24:00.
Люди от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше – ежегодно.
В Уфе в акции участвуют:
– ГКБ №5;
– ГКБ №8;
– ГКБ №9;
– ГКБ №13;
– ГКБ №18;
– ГКБ №21;
– Клиническая больница скорой медицинской помощи;
– поликлиника №43;
– поликлиника №46;
– поликлиника №50.
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