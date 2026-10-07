Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

В Башкортостане снова пройдет «Ночная диспансеризация»

Акция «Ночная диспансеризация» впервые прошла в Башкортостане в этом году: врачи и медсестры по всей республике принимали пациентов в нерабочие часы.

Этой осенью акция повторится: 14 и 28 октября, а также 11 и 25 ноября диспансеризацию можно будет пройти с 20:00 до 24:00.

Люди от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше – ежегодно.

В Уфе в акции участвуют:

– ГКБ №5;

– ГКБ №8;

– ГКБ №9;

– ГКБ №13;

– ГКБ №18;

– ГКБ №21;

– Клиническая больница скорой медицинской помощи;

– поликлиника №43;

– поликлиника №46;

– поликлиника №50.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: