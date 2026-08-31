Более 3 тыс. человек прошли ночную диспансеризацию в Башкортостане

Акцию «Ночная диспансеризация» провели дважды: два вечера в июле и два в августе.

Сегодня, 31 августа, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что диспансеризацию в таком формате прошли 3236 человек, профилактические медосмотры – еще 515.

Итог – выявлено более тысячи заболеваний, в том числе более 600 – хронических, о которых люди раньше не подозревали. Почти 900 человек отправили на углубленные обследования.

«Думаю, никто не сомневается, что следить за здоровьем важно. Мы со своей стороны создаем все условия для того, чтобы это было возможным. Строим и ремонтируем поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории. Отправляем в отдаленные села "поезда здоровья". Всеми силами решаем кадровые вопросы. Поэтому прошу всех – будьте внимательны к себе и своим близким», – написал Радий Хабиров.