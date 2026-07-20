В Башкортостане за год выполнили почти 38 тыс. кардиологических операций

В 2025 году в республике выполнили 37 935 операций на сердце и сосудах – это на 12,7% больше, чем было в 2023 году.

Тенденция 2025 года сохраняется и в этом году: только за первое полугодие 2026 года выполнено 4 358 коронарографий, 788 имплантаций электрокардиостимуляторов, 532 шунтирования и 206 операций на клапанах сердца.

Министр подчеркнул, что растет доля высокотехнологичной помощи, которая еще совсем недавно была доступна лишь в нескольких клиниках страны. Например, в 2025 году выполнено 58 имплантаций стентграфтов аорты и шесть трансплантаций сердца, а за первую половину этого года проведены уже три таких операции.

«Для пациентов с тяжелыми пороками сердца и заболеваниями сосудов это невероятное чудо», – отметил Айрат Рахматуллин.