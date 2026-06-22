Уфимский врач получила главную медицинскую премию России

Группа российских врачей под руководством главы ФМБА Вероники Скворцовой получила премию «Призвание» за создание нового направления в медицине: они разработали новую национальную систему помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями.

В составе группы специалистов среди прочих была главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи в Уфе Ирина Карамова. Лауреатов премии чествовали в эфире Первого канала.

В 2008 году в России началась масштабная программа по созданию сосудистых центров для экстренной помощи при инфаркте и инсульте. Эти центры были призваны обеспечить быструю диагностику, маршрутизацию и высокотехнологичную помощь, что позволило бы существенно снизить летальность и повысить профильную госпитализацию. Башкортостан вошел в эту программу в числе первых регионов, достигнув значительных результатов по снижению смертности.