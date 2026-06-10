Как будут работать поликлиники Башкортостана в выходные дни 12-14 июня?

В пятницу, 12 июня, и в субботу медучреждения будут работать с 8:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;

14 июня – выходной день.

Профилактические медицинские осмотры, диспансеризация будут проводиться 12 и 13 июня 2026 года.

Женские консультации будут работать 12 и 13 июня с 8:00 до 17:00. В эти же дни беременные смогут пройти УЗИ-скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода.

Неонатальный и расширенный неонатальный скрининг с приемом биоматериала новорожденных будут принимать 12 и 13 июня с 8:00 по 17:00 по адресу: город Уфа, ул. Чернышевского, 41.