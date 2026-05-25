Как будут работать поликлиники Башкортостана в выходной день 27 мая?

Минздрав Башкортостана опубликовал график работы медучреждений для тех, кто планирует посетить врачей в грядущий внеплановый выходной.

В среду, 27 мая, поликлиники будут работать с 8:00 до 17:00, прием вызовов (в том числе неотложных)  до 16:00;

прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции будет осуществляться в фильтр-боксах с 8:00 до 16:00;

женские консультации будут работать с 8:00 до 16:00. В это же время беременные смогут пройти УЗИ-скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода;

биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать с 8:00 до 16:00 по адресу: город Уфа, улица Чернышевского, 41.

