Уфимские врачи провели две сложнейшие операции на головном мозге

Специалисты Республиканского онкологического диспансера провели две сложнейшие операции на головном мозге.

Первый клинический случай: у 55‑летнего пациента в теменно‑затылочной области находилась глиобластома. Она развивалась в опасной близости к моторным зонам, угрожая полным параличом. Глиобластома считается одной из самых опасных опухолей центральной нервной системы, она прорастает в окружающие ткани мозга, часто локализуясь в функционально значимых областях.

Необходима была радикальная супратотальная резекция – это чрезвычайно сложное хирургическое вмешательство, требующее высокой квалификации нейрохирурга, современного оборудования и тщательного планирования.

Несмотря на это, операционной бригаде удалось удалить ее с сохранением проводящих путей – пациент покинул стены диспансера, сохранив всю полноту движений.

Также врачи онкоцентра успешно прооперировали пациентку с менингиомой в краниовертебральной зоне – месте, где головной мозг встречается со спинным. Опухоль поразила уровень первых шейных позвонков. Врачи проявили мастерство и удалили сам матрикс (зону роста опухоли). Это минимизировало риск возвращения менингиомы.