Нейрохирурги из Башкортостана провели уникальную операцию

Об этом сегодня, пятого марта, рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

МРТ выявило у пациента опухоль гипофиза с признаками кровоизлияния, что создавало прямую угрозу зрительным функциям и требовало неотложного хирургического вмешательства.

Опухоль смогли удалить, не вскрывая череп: микрохирургическая операция была выполнена через носовые ходы (трансназально) с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации.

Это существенно снизило риски осложнений при операции и сократило период восстановления. В этой больнице такую операцию провели впервые.