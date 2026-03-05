Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Нейрохирурги из Башкортостана провели уникальную операцию

В приемное отделение городской больницы №1 Стерлитамака обратился пациент с жалобами на резкие головные боли и прогрессирующее нарушение зрения.

Фото: Минздрав Башкортостана

Об этом сегодня, пятого марта, рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

МРТ выявило у пациента опухоль гипофиза с признаками кровоизлияния, что создавало прямую угрозу зрительным функциям и требовало неотложного хирургического вмешательства.

Опухоль смогли удалить, не вскрывая череп: микрохирургическая операция была выполнена через носовые ходы (трансназально) с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации.

Это существенно снизило риски осложнений при операции и сократило период восстановления. В этой больнице такую операцию провели впервые.

