Здравоохранение

Лучшая педиатрическая клиника России находится в Уфе

В Москве завершился Конгресс педиатров России — главное событие для детских врачей страны, ежегодно собирающее лучших специалистов в этой сфере.

Фото опубликовал Андрей Назаров

На Конгрессе Республиканская детская клиническая больница Уфы признана лучшей педиатрической клиникой 2025 года в России.

«Это звание присуждают не за красивый фасад, а за реальные результаты: методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей.

За этими наградами стоит ежедневная работа сотен людей: врачей, медсестер, младшего персонала. РДКБ – это не просто здание. Это тысячи спасенных детей», – прокомментировал награждение премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Высокую оценку получила и работа команды Минздрава республики: замминистра здравоохранения Татьяна Саубанова удостоена благодарности Совета Федерации – за большой вклад в развитие детского здравоохранения и реализацию государственной политики в интересах детей.

