В Уфе комплексно обновят еще 2 поликлиники

Об этом глава региона написал в соцсетях. Ремонта в здании не было более 30 лет, износ был огромный – превышал три четверти.

Сейчас в клинике, которая обслуживает почти 30 тыс. человек, поменялось почти все. Отремонтировали кровлю, фасады, инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку. Закупили новое оборудование, в том числе цифровой маммограф. Кабинетов для приема пациентов стало больше.

В селах и малых городах Башкортостана первичное звено обновляется по президентской программе и нацпроекту, поэтому там поликлиники зачастую выглядят лучше, чем в Уфе. В столице региона в прошлом году для этой цели запустили республиканскую программу.

Комментируя пост Радия Хабирова, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин написал, что в 2026 году комплексно отремонтируют еще филиалы детской поликлиники №5 на Уфимском шоссе, 29 и поликлиники №43 на Рыльского, 10.