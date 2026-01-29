В Башкортостане выпустят «Дневник матери» для будущих родителей

Книга получила название «Дневник матери», над ней работают Минздрав Башкортостана и совместно со специалистами Республиканской детской клинической больницы.

В издании соберут и систематизируют самую актуальную информацию для родителей.

Это будет универсальное руководство, которое станет для родителей надежным источником знаний о здоровье и развитии ребенка — с первых дней жизни и до трех лет.

Также планируется включить в издание разделы, посвященные питанию, введению прикорма и вакцинации. Выпуск запланирован на первое июня 2026 года.