Здравоохранение

В Башкортостане облегчат выписку рецептов льготникам

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал стратегию лекарственного обеспечения льготников на 2026 год.

Фото: Минздрав Башкортостана

По словам министра, принципами работы Минздрава в 2026 году будут:

1. Упрощение выписки рецептов.

Один препарат — один рецепт, независимо от количества упаковок. Больше не нужно оформлять отдельный документ на каждую пачку.

2. Приближение к пациентам.

Аптечные пункты откроются на базе медицинских организаций. Уже весной три пилотных пункта появятся в Уфе.

3. Укрепление обратной связи.

Служба медицинских помощников продолжает работу в медорганизациях. Обращения пациентов отрабатываются на уровне главных врачей и в формате встреч на министерства. Оперативный штаб по вопросам ЛЛО работает в постоянном режиме.

Сегодня право на ЛЛО в республике имеют 761,6 тыс. человек. Самая многочисленная категория – пациенты с сахарным диабетом: более 151 тыс. человек, включая 1820 детей.

