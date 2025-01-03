В поликлиниках Башкортостана возобновили диспансеризацию

Глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в соцсетях сообщил о том, что «первые пациенты этого года уже позаботились о своем здоровье и прошли диспансеризацию, которая позволяет нам выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать необходимое лечение».

❗В 2025 году диспансеризацию могут пройти пациенты следующих годов рождения:

2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, а также все жители старше 40 лет.

Все остальные могут бесплатно пройти ежегодный профилактический медосмотр.