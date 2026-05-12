Стало известно, когда начнется строительство поликлиники в Иглино

Строительство начнется в этом году. Новое медицинское учреждение на 600 пациентов в смену будут возводить по нацпроекту.

Также планируют капитально отремонтировать детский стационар городской больницы №1 в Октябрьском и стационар Исянгуловской ЦРБ, установить восемь фельдшерско-акушерских пунктов – в Уфе, Уфимском, Стерлитамакском, Мечетлинском, Туймазинском и Баймакском районах.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что темпы открытия новых ФАПов «придется сбавить и немного потерпеть»: в прошлом году их возвели 137.

Всего на модернизацию первички республика в этом году привлечет почти миллиард рублей.