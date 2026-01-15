«Не делайте этого»: уфимский врач рассказала, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

– Как врач спортивной медицины, вы бы разрешили своему пациенту окунуться в прорубь на Крещение?

– Как стресс-тест для неподготовленного организма — категорически нет. Это ударная нагрузка на сердце и сосуды, сравнимая со спринтом для марафонца: резкий подъем артериального давления, риск спазма коронарных артерий и аритмии.

– Но многие говорят: «Я здоров, раз в году можно»...

– Вот именно что «здоров» — это субъективно. По статистике до сорока процентов инфарктов случаются у людей, не знавших о своих проблемах. Ледяная вода — триггер, который может это спровоцировать. Нетренированный организм не получает от такого шока пользы, только риск.

– Кому вы бы точно запретили?

– Группам риска: «сердечники» – даже с недиагностированной ишемией или гипертонией. Простуженные – любое ОРЗ. Холод подавляет иммунитет, это не закаливание, это усугубление. Дети – у них незрелая терморегуляция, теплопотери колоссальные. После алкоголя – иллюзия тепла и смертельно опасная нагрузка на сердце.

А если человек все же решился? Каков алгоритм безопасности?

– Три ключевых правила:

не нырять с головой – чтобы не вызвать резкий спазм сосудов мозга;

не более 15 секунд – этого достаточно для шоковой реакции, дальше – только переохлаждение;

правильно согреться после – растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и активно двигаться.

– Ваша итоговая рекомендация как специалиста?

– Если вы не практикуете системное закаливание круглый год – не делайте этого. Здоровье не приобретается разовым экстримом.