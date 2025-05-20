С начала года более 124 тыс. жителей Башкортостана прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

По итогам первого квартала 2025 года в республике диспансеризацию прошли более 124 тыс. жителей репродуктивного возраста.

У 21 135 пациентов были выявлены нарушения репродуктивной функции, в том числе 293 случая бесплодия, 354 случая инфекций, передающихся половым путем, восемь случаев онкологических заболеваний.

Пациенты прошли углубленное обследование, взяты на диспансерный учет, получают специализированное лечение, направленное на восстановление репродуктивной функции.

В 2025 году квоту на лечение бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий увеличили до 2489, участие принимают Республиканский медико-генетический центр и четыре частных клиники.