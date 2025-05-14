18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

В Башкортостане заболеваемость туберкулезом снизилась на 30%

Туберкулез – одна из 10 основных причин смертности в мире: ежегодно им заболевает более 10 миллионов человек, в том числе более миллиона детей.

Как сообщили в правительстве Башкортостана, по итогам первого квартала 2025 года отмечается значительное улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике.

Показатель заболеваемости снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года среди взрослых и на 33% среди детского населения. В 10 муниципалитетах республики заболеваемость туберкулезом не зарегистрирована вообще.

По словам премьер-министра Андрея Назарова, за последние 10 лет заболеваемость упала вдвое, смертность снизилась на 75%, достигнув исторического минимума.

Эффективность лечения пациентов с лекарственной устойчивостью повысилась до 80%. Если раньше для диагностики туберкулеза требовалось не менее месяца, то сейчас благодаря современным методам исследования – не более двух часов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: