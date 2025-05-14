В Башкортостане заболеваемость туберкулезом снизилась на 30%

Как сообщили в правительстве Башкортостана, по итогам первого квартала 2025 года отмечается значительное улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в республике.

Показатель заболеваемости снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года среди взрослых и на 33% среди детского населения. В 10 муниципалитетах республики заболеваемость туберкулезом не зарегистрирована вообще.

По словам премьер-министра Андрея Назарова, за последние 10 лет заболеваемость упала вдвое, смертность снизилась на 75%, достигнув исторического минимума.

Эффективность лечения пациентов с лекарственной устойчивостью повысилась до 80%. Если раньше для диагностики туберкулеза требовалось не менее месяца, то сейчас благодаря современным методам исследования – не более двух часов.