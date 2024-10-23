Каждый третий житель Башкортостана уже вакцинировался против гриппа

Пресс-служба Роспотребнадзора Башкортостана сообщает о том, что на сегодняшний день уже каждый третий житель республики вакцинировался против гриппа. Наибольший охват вакцинированных наблюдается в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Бирске, а также в Татышлинском, Каpаидельском, Кигинском районах.

Ежегодно в регионе прививают от гриппа примерно половину населения.

За последнюю неделю в республике зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом, 45,6% из них – дети.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,3%.