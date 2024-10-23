Каждый третий житель Башкортостана уже вакцинировался против гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала в республике в начале сентября. Специалисты рекомендуют прививаться ежегодно до подъема заболеваемости.
Пресс-служба Роспотребнадзора Башкортостана сообщает о том, что на сегодняшний день уже каждый третий житель республики вакцинировался против гриппа. Наибольший охват вакцинированных наблюдается в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Бирске, а также в Татышлинском, Каpаидельском, Кигинском районах.
Ежегодно в регионе прививают от гриппа примерно половину населения.
За последнюю неделю в республике зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом, 45,6% из них – дети.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,3%.
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