Лучший психотерапевт России работает в Уфе

Об этом в соцсетях рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

«В здравоохранении Надежда Владимировна работает уже 20 лет. Ежедневно она дает пациентам инструменты, которые помогают им выйти из сложных жизненных ситуаций, личностных кризисов», – написал министр.

Еще два специалиста из республики – главный врач Городского клинического перинатального центра Зухра Гурова и акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Аскар Еникеев – заняли на конкурсе вторые места в номинациях «Лучший руководитель медицинской организации» и «Лучший акушер-гинеколог» соответственно.