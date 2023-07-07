Лучший психотерапевт России работает в Уфе

Минздрав России подвел итоги Всероссийского конкурса врачей. В номинации «Лучший психиатр» первое место заняла врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Надежда Пермякова.
Об этом в соцсетях рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
«В здравоохранении Надежда Владимировна работает уже 20 лет. Ежедневно она дает пациентам инструменты, которые помогают им выйти из сложных жизненных ситуаций, личностных кризисов», – написал министр.
Еще два специалиста из республики – главный врач Городского клинического перинатального центра Зухра Гурова и акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Аскар Еникеев – заняли на конкурсе вторые места в номинациях «Лучший руководитель медицинской организации» и «Лучший акушер-гинеколог» соответственно.
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